Dalmau pide un "tono sereno" en el debate del CPFF para abordar la financiación autonómica

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, junto al alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha deseado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que aborda este miércoles el nuevo modelo acordado entre el Gobierno y ERC esté marcado por un "debate razonable y un tono sereno" por parte de todo el mundo.

"Es lo que la gente espera de nosotros. Y éste es un doble mensaje, al resto de comunidades y al conjunto de fuerzas políticas", ha dicho en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras la Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona).

Ha sostenido que con el CPFF de este miércoles debe empezar un camino "que no tiene vuelta atrás" y que implicará, si recibe el aval del Congreso de los Diputados, un aumento de 4.700 millones de euros anuales para la Generalitat.

Preguntado por las relaciones del Govern con Foment del Treball, que considero "claramente insuficiente" el modelo presentado, ha descartado valorar la situación, pero ha asegurado que hay un consenso mayoritario entre las organizaciones económicas y sindicales de Catalunya de que este será un buen acuerdo para Catalunya.

"Llevamos más de 13 años con el sistema de financiación caducado, y el país merece mirar hacia adelante. No haríamos nada bueno si seguimos en la retórica de estar entre todo o nada. En los últimos años, nos hemos quedado con nada", ha valorado.

PRESUPUESTOS DE 2026

Sobre las negociaciones para los Presupuestos de 2026, ha dicho que tras la "primera estación, que era la financiación", ahora se puede abordar esta carpeta con sus socios.

"Nuestro objetivo es que, una vez avanzado en la cuestión de la financiación, tener conversaciones que nos lleven a una aprobación de los Presupuestos", y ha añadido que quedan algunos temas pendientes con ERC y Comuns, y que en breve se reunirán con los segundos para hacer seguimiento de los compromisos pendientes.

JORDI BALLART

Respecto al pacto sobre la financiación, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha sostenido que hay "un consenso muy amplio en el municipalismo catalán" de que la financiación del mundo local es una asignatura pendiente, y que la mejora de la financiación de la Generalitat debe revertir en una mejora de la financiación local.

"Més recursos per a Catalunya també són més recursos pels ajuntaments, que són una gran part del país. Són més CAP, són més escoles, són més infraestructures, són més Mossos d'Esquadra, més transferències", ha valorado.

Finalmente, ha apelado a la "generosidad de todas las fuerzas políticas del ámbito parlamentario" para que la Generalitat cuente con unos nuevos Presupuestos, que a su vez reviertan en las finanzas del mundo local.