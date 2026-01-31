Dalmau sobre los Presupuestos: "Nuestro objetivo es retomar estas conversaciones cuanto antes"

Archivo - El Consejero de la Presidencia Albert Dalmau Miranda (d), ofrece declaraciones en una rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, en el Palau de la Generalitat, a 14 de julio de 2025, en Barcelona, Cataluña (Esp - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, se ha referido a las negociaciones sobre la aprobación de Presupuestos para el año 2026 en Catalunya: "Nuestro objetivo es retomar estas conversaciones cuanto antes", ha asegurado.

En declaraciones este sábado en la 175 Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona) ha dicho que el objetivo es que "el país tenga los presupuestos que Catalunya se merece".

Así, ha añadido que el dinero debe ponerse "donde Catalunya necesita, que es en los trenes, en las escuelas, en los nuevos hospitales, en las infraestructuras de país".