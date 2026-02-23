Damm gana el premio a Empresa del Año de 'El Periódico' y Banco Sabadell

Archivo - El presidente ejecutivo de Damm, Demetrio Carceller - DAVID CAMPOS - DAMM - Archivo

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Damm ha sido galardonada este lunes con el máximo reconocimiento de los Premios Empresa del Año, según ha informado 'El Periódico', que ha entregado este premio junto al Banco Sabadell.

En su discurso, el presidente de Damm, Demetrio Carceller, ha puesto en valor que Barcelona sea una ciudad que crea, emprende, progresa y se reinventa, según el citado medio.

Los encargados de entregar este reconocimiento han sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola.

A la gala también han asistido el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Economía, Alícia Romero, y el presidente del Parlament, Josep Rull.

También se ha premiado a la consejera delegada de Penguin Random House, Núria Cabutí, como Empresaria del Año, así como a otras siete empresas catalanas por su labor social, sostenible, industrial, en materia de innovación y por su exposición internacional.