BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dani Fernández actuará el 14 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de La Insurrección Tour, informa The Project en un comunicado este miércoles.

La Insurrección Tour, con producción de Mapache Music y The Music Republic, nace de la idea de que "la sociedad actual vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana", pero cree que en ese entorno aparece una luz que invita a reaccionar.

La insurrección que propone no es violenta sino consciente, "anima a salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante"; la gira recorrerá diferentes puntos de España así como el Lunario de Ciudad de México.