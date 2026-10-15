Danny DeVito recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

El actor Danny DeVito posa en el photocall de la película ‘Drag’, en el Festival de Sitges, a 15 de octubre de 2026, en Sitges - Alberto Paredes - Europa Press

SITGES (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El actor y director Danny DeVito ha recibido este jueves por la tarde el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges: "Sé que me queréis y yo os quiero".

Al recibir el premio, ha asegurado que desde que tiene 5 años ama al cine y que sabe que el público de Sitges lo ama también, por lo que son "familia en el cine".

DeVito ha dicho que está muy feliz de aceptar el galardón, y ha agradecido a los hermanos J.A.Bayona y Carlos Bayona por sus "magníficos filmes" como 'La sociedad de la nieve'.