Sin daños estructurales el bloque afectado por la fuga de gas en L'Hospitalet (Barcelona)

Los Bombers inspeccionan el bloque afectado por la fuga de gas en L'Hospitalet (Barcelona)- BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat han informado que no han detectado daños estructurales en el bloque de afectado por la fuga de gas de este miércoles al mediodía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, han señalado que ya han finalizado la revisión del edificio este jueves por la mañana y que los detectores han dado positivo en gas con "valores bajos, sin peligro", en la zona del alcantarillado, por lo que han abierto tapas y rejas para ventilarlo.

Han añadido que han acompañado a los vecinos a sus domicilios para que puedan recoger objetos personales y han avisado de que el regreso a sus viviendas estará "condicionado" al restablecimiento de los suministros.

HECHOS

Este miércoles por la noche, el cuerpo ha finalizado las tareas de revisión y acompañamiento de las personas desalojadas, las cuales no han podido pasar la noche en su casa a causa de los daños en el edificio.

Los Bombers recibieron el aviso cerca de las 12.30 horas de este miércoles de una fuga de gas que se había producido en la calle Natzaret de la localidad barcelonesa, y que obligó a confinar algunos pisos y evacuar de forma preventiva bloques cercanos y un colegio.

El motivo de la fuga se debe unas obras que perforaron una tubería.