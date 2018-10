David Bonvehí asegura a ERC y CUP que la Crida no es el PDeCAT, que "es otra cosa"

Publicado 18/08/2018 10:50:54 CET

Prevé que el juicio a los soberanistas aumente adhesiones: "No puede ser una pantalla más"

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado que su partido no es el equivalente de la Crida que planteó el expresidente Carles Puigdemont, y "se equivocan si ERC y la CUP hacen este análisis".

En una entrevista de Europa Press, ha insistido en que es un movimiento de personas individuales, "en ningún caso una evolución del PDeCAT ni de otro partido, y ERC y la CUP se equivocan si lo ven como un partido clásico".

También ha destacado que la Crida no se plantea como una suma de partidos sino de personas, aunque transversal, y que puede tener éxito "como movimiento de unidad de acción del independentismo en los próximos meses o años", por lo que su partido la apoya.

Ha constatado que la Crida está respaldada por Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Quim Torra, para sumar apoyos personales a una república, mientras que el PDeCAT es un espacio ideológico diferente que no impulsa la iniciativa: "Puedo asegurar que no".

El PDeCAT "es otra cosa", aunque ha creado una comisión que aborde si el partido debe aportar a la Crida algo más que llamar a integrarse en ella: forman esta comisión él mismo, Míriam Nogueras (vicepresidenta del PDeCAT) y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Lluís Puig.

Bonvehí considera que otro factor que puede sumar adhesiones a una república es el próximo juicio a dirigentes soberanistas, porque "no puede ser una pantalla más en todo lo que está pasando".

Ha definido este juicio como una exposición pública internacional de gran impacto de la situación, y en que los acusados podrán argumentar su inocencia, y ha asegurado que "su sacrificio no será en vano".

Además, cree que, si el Gobierno central no pacta un referéndum, los tribunales europeos decidirán: "Dirán que un referéndum no es ilegal, que la democracia no se puede encarcelar, y al final, no sé cuándo, nos permetirán ejercer nuestro derecho a la autodeterminación".

Para él, el objetivo final de la república depende de tres factores: poner en marcha el Consell de la República y una estrategia europea de defensa de la independencia; que el Estado "entienda" la situación; y la contribución del Govern, el Parlament y la sociedad civil catalanas.

CONSELL DE LA REPÚBLICA

En cuanto al Consell de la República que impulse la estrategia internacional desde Bruselas encabezada por Carles Puigdemont, ha deseado que funcione "en las próximas semanas".

Ha añadido que debe ser también un 'think tank' potente a nivel europeo; que su fórmula jurídica deberá estar de acuerdo con la legislación belga; y que debe coordinarse con diputados, cargos catalanes y el Govern --aunque ni alcaldes, diputados ni Govern deben ser lo más troncal en el Consell, ha dicho--.

Al preguntársele si hasta ahora se han dado los pasos correctos desde Catalunya, ha respondido que "todos los pasos eran necesarios", y a partir de aquí deben cumplirse los tres factores.

MÍRIAM NOGUERAS

Como nuevo presidente del partido, Bonvehí ha dicho que la nueva vicepresidenta, la diputada del Congreso Míriam Nogueras, "es evidente que debe tener un rol importante y tendrá más papel en Madrid", algo que augura para septiembre aproximadamente.

Sobre si eso implicar liderar el grupo, ha dicho que hay que hablarlo con Carles Puigdemont, con la dirección del partido y con sus principales nombres en las Cortes, sobre quienes el PDeCAT está "contento": Carles Campuzano (portavoz en el Congreso), Jordi Xuclà (coordinador Congreso-Senado) y Josep Lluís Cleries (Senado).