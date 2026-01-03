Un delfín aparece muerto en la playa de la Gola del Ter de L'Estartit (Girona)

Delfín muerto en la playa de la Gola del Ter de L'Estartit (Girona) - AYUNTAMIENTO DE TORROELLA DE MONTGRÍ

GIRONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un delfín ha aparecido muerto este sábado por la mañana en la playa de la Gola del Ter de L'Estartit (Girona).

La Policía Local ha acordonado la zona por seguridad, informa el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press,

Asimismo, ha avisado a los Agents Rurals de la Generalitat para gestionen el cuerpo y lo trasladen según el protocolo establecido en este tipo de casos.