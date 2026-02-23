Delfín Grupo suma a Tamayo Autodesguaces para liderar su red de recambio ecológico en Catalunya

Una tienda de Tamayo Autodesguaces - DELFÍN GRUPO

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Delfín Grupo ha anunciado este lunes la incorporación de Tamayo Autodesguaces a su red de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), una alianza para consolidar su presencia en el nordeste peninsular y elevar su 'stock' conjunto por encima de las 450.000 referencias certificadas.

Según ha informado la compañía en un comunicado, esta integración impulsa una red de recambio ecológico que ya cuenta con Delfincar y Autodesguace Otoniel y busca reforzar la disponibilidad de producto y la agilidad logística para clientes profesionales (B2B), como talleres, aseguradoras y grandes flotas de vehículos.

La suma de capacidades entre estas 3 compañías permite superar, de forma conjunta, las 450.000 referencias certificadas en continua rotación, con una vida media de vehículo de entre 5 y 6 años, reforzando la propuesta de valor del grupo "en un mercado donde el parque automovilístico presenta una antigüedad media elevada".

Fundada en 1976 y con unas instalaciones de más de 25.000 metros cuadrados, Tamayo Autodesguace gestiona anualmente más de 5.000 vehículos, cuenta con un inventario superior a las 50.000 piezas recuperadas y exporta a más de 45 países.

El ceo de Delfín Grupo, José Carlos del Valle, ha subrayado que esta unión busca "elevar la calidad y eficiencia en toda la cadena" y que esta nueva etapa no va de ser más grandes, sino de ser más cercanos al taller, más exigentes con la calidad y más comprometidos con recuperar valor de forma responsable, en sus palabras.

Por su parte, el ceo de Tamayo Autodesguace, José Luis Tamayo, ha valorado la integración como una oportunidad para "acelerar el crecimiento y fortalecer la propuesta de servicio" mediante el uso de herramientas que permitan una respuesta más rápida y completa al profesional del sector.