Delgado asegura que el traslado de presos soberanistas siguió "escrupulosos protocolos"

Publicado 27/06/2019 14:04:57 CET

Pide "responsabilidad" a los políticos tras la querella de Vox contra Zapatero

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado este jueves que el traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo, como con cualquier otro interno condenado o preventivo, "se hace siguiendo unos escrupulosos protocolos y respetando unas normas".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras participar en una mesa de debate sobre 'Liderazgo global' en el 2nd Women Business & Justice European Forum en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) junto a la exvicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding.

Preguntada sobre si la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, presente en la inauguración del acto, le ha trasladado las críticas que este miércoles hizo al traslado de los siete hombres, por ser muy largo, críticas que también hizo el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que no le ha hecho ningún comentario.

Respecto a la querella presentada este jueves por Vox en la Audiencia Nacional contra el expresidente el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de colaboración con banda armada, Delgado ha dicho: "Los políticos tenemos una gran responsabilidad en todas nuestras acciones y en todo aquello que pueda generar o distorsionar la realidad política y también la realidad judicial".

"Estamos en una democracia y cada uno es libre de hacer lo que quiera y luego estarán los tribunales que decidirán cuál es la resolución que haya que dar a esto", ha detallado.

Sin embargo, ha insistido en que para ella es esencial que los políticos asuman que tienen una gran responsabilidad: "Debemos ser muy serios a la hora de defender nuestras posiciones y nuestras acciones sin frivolizar en las respuestas que podamos dar".

DESCARTA VALORAR EL PROCESAMIENTO DE TORRA

Al preguntársele por el procesamiento de Quim Torra por presunta desobediencia al no retirar lazos amarillos de edificios públicos, se ha limitado a decir: "Soy ministra de Justicia, no puedo entrar a valorar decisiones jurisdiccionales ni procesos judiciales en marcha, me debo al respeto institucional".

En la misma línea, sobre la investigación de la Fiscalía al portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, por insultarla, no ha querido valorarlo pero ha insistido en que los políticos tienen que "ser ejemplares".

"La disputa política o la defensa de nuestras ideas debe hacerse desde espacios de respeto, de inteligencia, de defensa de ideas sin utilizar desde luego el insulto o la injuria", ha destacado, además de indicar que confía plenamente en la Fiscalía.

MESA DE DEBATE

La ministra ha participado en la mesa de debate con la alta comisionada para la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Cristina Gallach; la exvicepresidenta de la Comisión Europea y excomisaria de Justicia y Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Unión Europea (UE), Viviane Reding, y la asesora política del ministro de Economía y Finanzas de Islandia Svanhildur Hólm Valsdóttir.

Delgado ha destacado que "es absolutamente necesario que la política sea motor del cambio social" y ha puesto como ejemplo a la que fue ministra durante la Segunda República española, Federica Montseny, y sus políticas asistenciales dirigidas a mujeres, antes del golpe de Estado y la dictadura franquista.

También ha pedido que los hombres acompañen a las mujeres en su lucha por la igualdad y ha criticado frases recientes de responsables políticos contra la lucha por la igualdad de género, la ley de violencia de género, el uso del término 'feminazi' y que se dijera que la sentencia sobre 'La Manada' fue dictada por "la turba feminista supremacista", entre otras declaraciones.

Ha pedido no dar pasos atrás y ha abogado por una reforma de los delitos contra la libertad sexual para evitar una "minusvaloración de la gravedad" de este tipo de ilícitos, por lo que ha apostado por establecer el delito de violación, que cualquier conducta sexual sin consentimiento de la mujer sea agresión sexual y que impliquen penas de prisión, y no penas de multa.

Reding ha destacado que cuando las mujeres unen sus fuerzas es cuando pueden solucionar los problemas, y Gallach ha defendido que los liderazgos femeninos existen y que hay que empoderarlos.

Hólm Valsdóttir ha resaltado la importancia del 'networking' y ha asegurado que las mujeres necesitan el respaldo de otras, y ha deseado que con más mujeres en puestos de dirección se consiga un efecto "multiplicador".