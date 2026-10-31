Delgado (Frente Amplio) pide la dimisión de Puente como un "primer paso imprescindible"

1130018.1.260.149.20261031131704 El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid junto a los candidatos número 3 y 4 de Comuns-Front Ampli por Barcelona, Júlia Miralles y Andrés García Berrio. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, ha reiterado la petición de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que también lo pidiera este viernes la candidata de Frente Amplio y cabeza de lista por Barcelona, Ada Colau, tras el accidente de Urda (Toledo): "Es un primer paso imprescindible, que debe dar paso a un segundo estado en el que de verdad se afronte un debate serio sobre el sistema ferroviario", ha defendido

Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde Barcelona este sábado, junto a los candidatos número 3 y 4 de la lista de Comuns-Front Ampli por Barcelona, Júlia Miralles y Andrés García Berrio, recalcando que esta situación va más allá de la dimisión de un ministro y que es "absolutamente inaceptable" que se hayan producido dos accidentes como el de Adamuz (Córdoba) y Urda en el mismo año.

Ha insistido en que esto obliga a abrir una reflexión seria y ha dicho que no están dispuestos a asumir que "toda la responsabilidad pivote en torno a los trabajadores que vienen denunciando en muchas ocasiones jornadas extenuantes hasta de 12 horas diarias", por lo que ve necesario que se asuman responsabilidades políticas.

Delgado ha sostenido que los trabajadores de Adif encargados de monitorizar el tráfico de la red ferroviaria han pasado de trabajar con unos 15 trenes simultáneos a un máximo de 40 "en apenas 6 años".

"Mientras tanto, arrastramos los recortes de las épocas del Partido Popular, la desinversión en el sistema ferroviario prolongada del Partido Popular y las consecuencias de una liberalización mal hecha que ha añadido presión tanto a las infraestructuras como al material humano", ha expresado.

CONFIANZA EN EL SISTEMA FERROVIARIO

Ha asegurado que el tren es una seña de identidad española y ha remarcado que es necesario "recuperar la confianza y el orgullo en los servicios públicos e general y en la red ferroviaria en particular".

En este sentido, ha advertido que esto no se consigue con la "motosierra" ni con sacrificio, sino con inversión, porque considera que se ha quebrado la confianza en el sistema.

"Desde luego ni los de la dana, ni los de los incendios, ni los de las residencias de mayores van a venir a dar lecciones de gestión, pero sí pensamos que es hora de evaluar en un primer momento las responsabilidades políticas, exigir responsabilidades políticas y en un segundo momento abordar un debate muy serio sobre la red", ha insistido.

"INVERSIONES PROFUNDAS"

Ha apuntado que esto tiene que ver con la necesidad de "inversiones profundas", reestructuración de plantilla y un aumento de los recursos materiales y humanos.

Preguntado por la posibilidad de que se corte la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona para realizar obras, después de que Puente apuntara este viernes que se está valorando, ha dicho que esto viene a "abundar en la necesidad de replantearse a fondo un sistema que ha sufrido una liberalización sin haberse estado preparado antes para ella y que arrastra problemas recurrentes".

Delgado ha querido trasladar su solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas del accidente de Urda y ha agradecido el trabajo de todos los servicios de emergencias en la zona, así como de los vecinos que han ayudado a los afectados.