Los delitos en Viladecans (Barcelona) se reducen un 9,4% en 2025

Reunión de la Junta de Seguridad. - AJUNTAMENT DE VILADECANS

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de actos delictivos cometidos en Viladecans (Barcelona) disminuyó un 9,4% respecto a 2024, según los datos presentados tras la Junta Local de Seguridad celebrada este martes con la participación del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la alcaldesa, Olga Morales, junto a representantes de los distintos cuerpos policiales, informa el Consistorio en un comunicado.

Prieto ha asegurado que "cuando todos los cuerpos trabajan juntos, compartiendo información y actuando en el ámbito de sus competencias, los resultados llegan y la ciudadanía lo percibe", catalogando el actual sistema policial como un modelo que funciona.

El delegado ha subrayado que la seguridad no es solo una cuestión de datos objetivos, sino también de percepción y ha añadido que "la seguridad absoluta no existe, pero sí que se puede conseguir que la ciudadanía tenga confianza en que las instituciones responden y actúan con eficacia"

Por su parte, la alcaldesa ha relacionado la reducción del índice de criminalidad con el modelo local "basado en la proximidad, la mediación y la prevención" y ha destacado que las acciones de la Policía de proximidad se han incrementado un 40%.

En el ámbito operativo, la Guardia Civil y la Policía Nacional han informado de detenciones en el municipio relacionadas con operaciones contra el narcotráfico, las estafas bancarias y la pornografía infantil, así como de un aumento de inspecciones y de trámites en materia de extranjería.