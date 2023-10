Demián Rugna propone en Sitges un relato de terror rural con 'Cuando acecha la maldad'

SITGES (BARCELONA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor y director argentino Demián Rugna propone un relato de posesiones demoníacas ambientada en el mundo rural en la película 'Cuando acecha la maldad', que compite en la sección oficial del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en su 'premiere' europea: "Intento que sea un buen cuento y la violencia sea un instrumento de ese cuento".

En rueda de prensa este martes, ha asegurado que necesitaba hacer "algo mucho más grande, complejo y fuera de lo urbano" tras el éxito de 'Aterrados', y ha dicho que coincidió con su mudanza a un entorno rural.

La película, protagonizada por Ezequiel Agustín Rodríguez y Demián Salomón, cuenta como dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas y que está a punto de dar a luz a un demonio.

Ha afirmado que ha intentado que "no se parezca o se parezca lo menos" a otras películas sobre posesiones y exorcismos, por lo que también abogó por que la religión no tuviera ningún efecto y no estuviera inspirada por el folklore.

Respecto a la violencia, ha incidido en la idea de que pone mayor énfasis en el relato: "Si sientes algo por la violencia y no por el cuento, no he llegado a mi fin" con la película, ha señalado.

Demián Rugna ha bromeado que el verdadero exorcismo "fue terminar la película", con una serie de escenas que es difícil ver en las películas de género argentinas, y ha celebrado que se estrenara en cines de Estados Unidos con el apoyo de la plataforma Shudder.

"RECORRIDO HIPERBÓLICO"

El actor Ezequiel Rodríguez ha remarcado que el viaje de los dos hermanos durante la película es un "recorrido hiperbólico, pesadillesco", y que el mayor peso de la película lo lleva la historia no los actores que la protagonizan.

Los productores Roxana Ramos y Fernando Díaz han destacado el "desafío" que supuso la producción de este filme que superaba en tamaño a 'Aterrados', y han remarcado que hay un gran movimiento en la actualidad en Argentina de cine fantástico y de terror.

Díaz ha agradecido el apoyo a la película por parte del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino, ante las amenazas de cierre del candidato presidencial "Javier Milei y sus secuaces", y ha resaltado la necesidad de que el cine argentino se deje notar en los festivales.