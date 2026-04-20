Denunciado penalmente un conductor de 25 años por provocar un accidente y huir en Tarragona

El coche de la víctima mientras se incendiaba - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un hombre de 25 años por provocar un accidente en la C-14 a la altura de Pira, en la Conca de Barberà (Tarragona), y huir del lugar, según han informado este lunes mediante un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando el conductor, al invadir el carril contrario para adelantar a dos coches, se encontró un vehículo de cara y, para evitar el choque frontal, topó lateralmente con el segundo coche que pretendía adelantar.

Por el impacto, el coche de la víctima dio dos vueltas de campana y se incendió, pero el conductor pudo salir por su propio pie para ser trasladado a un hospital, donde solo se le detectaron heridas leves.

Mientras los agentes atendían a la víctima, el propio conductor se puso en contacto con la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Tàrrega (Lleida), que le ordenaron que se desplazara hasta las dependencias policiales de Montblanc (Tarragona), donde fue denunciado penalmente.

Se le denuncia como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del siniestro; y se tendrá que presentar ante el juzgado de Valls (Tarragona) cuando sea requerido.