Las denuncias por vulneración de privacidad en la Apdcat crecen un 123% desde 2022 en Catalunya

Privacidad digital - APDCAT

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias y reclamaciones por vulneraciones de protección de datos han aumentado un 123% desde 2022 en Catalunya, según ha informado este lunes la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) mediante un comunicado.

La Apdcat registró en 2025 un total de 1.374 denuncias y reclamaciones, lo que supone un incremento del 21% respecto a 2024 y confirma la tendencia al alza de los últimos años en este ámbito.

El aumento se atribuye, entre otros factores, a una mayor concienciación de la ciudadanía sobre sus derechos en materia de privacidad, así como al conocimiento creciente de los mecanismos para reclamarlos ante posibles vulneraciones, según el comunicado.

Durante 2025, la Apdcat investigó 837 asuntos, entre denuncias y reclamaciones de tutela de derechos, lo que representa un 31% más que en 2024, mientras que los procedimientos sancionadores incoados ascendieron a 138.

En cuanto a las resoluciones, el organismo dictó 126, de las cuales en 110 se constató la existencia de alguna infracción, principalmente en entidades públicas, mientras que en el ámbito privado se impusieron sanciones económicas que, en conjunto, superaron los 409.000 euros.