El Departament de Agricultura concede 3,6 millones en ayudas a 29 empresas vitivinícolas

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya concederá 3,6 millones de euros en ayudas para impulsar inversiones a 29 empresas del sector vitivinícola.

Las inversiones se destinarán a instalaciones de transformación, infraestructuras, y comercialización con el objetivo de modernizar estas empresas, fomentar la competitividad y mejorar la calidad de los productos, según ha informado el departamento este martes en un comunicado.

Esta línea de ayudas corresponde a la tercera convocatoria de la Intervención Sectorial Vitivinícola, enmarcadas dentro del Plan estratégico de Política agraria común 2023-2027 (PEPAC), que pretenden renovar la tecnología, mejorar los procesos de vinificación, la eficiencia energética y fortalecer la capacidad de comercialización.

Las ayudas van dirigidas a empresas vitivinícolas que han presentado proyectos de inversión elegibles y podrán cubrir hasta el 40% de los gastos subvencionables, dependiendo de la dimensión de la empresa.

Con esta línea de ayudas, afirma el Govern, se refuerza el compromiso con el tejido agroalimentario catalán y se impulsa la revolución verde y digital del sector, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).