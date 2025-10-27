Derechos Sociales del Govern colabora con 59 municipios para coordinarse en equipamientos cívicos

Mònica Martínez Bravo durante su intervención. - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha firmado un convenio con 59 ayuntamientos catalanes para colaborar en materia de actividades cívicas y comunitarias, poniendo a disposición de los entes locales mecanismos de colaboración entre los equipamientos cívicos de la Generalitat y municipales.

La consellera Mònica Martínez Bravo ha afirmado que los equipamientos cívicos y comunitarios son "mucho más que salas de actividades", informa el Departament en un comunicado.

"Son puntos de conexión, lugares donde se tejen vínculos, confianza y solidaridad. Son espacios que día a día demuestran que la acción comunitaria no es una teoría: es una práctica viva, comprometida y transformadora", ha dicho.

EL CONVENIO

El convenio busca también coordinar actividades cívicas y comunitarias entre las dos administraciones, fomentar el voluntariado e impulsar proyectos conjuntos que favorezcan la cohesión social.

Permitirá, entre otras cosas, diseñar una programación conjunta de los equipamientos, para evitar duplicidades y aprovechar mejor los recursos públicos, y supondrá la difusión conjunta de actividades o la derivación de usuarios entre centros.

Para garantizar su buen funcionamiento, se creará una comisión mixta con representantes de las dos administraciones que coordinará la programación de actividades, propondrá actuaciones conjuntas y hará el seguimiento y valoración anual.