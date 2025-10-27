Derechos Sociales del Govern colabora con 59 municipios para coordinarse en equipamientos cívicos

Martínez Bravo defiende que son "puntos de conexión"

Mònica Martínez Bravo durante su intervención.
Mònica Martínez Bravo durante su intervención. - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 14:06

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha firmado un convenio con 59 ayuntamientos catalanes para colaborar en materia de actividades cívicas y comunitarias, poniendo a disposición de los entes locales mecanismos de colaboración entre los equipamientos cívicos de la Generalitat y municipales.

La consellera Mònica Martínez Bravo ha afirmado que los equipamientos cívicos y comunitarios son "mucho más que salas de actividades", informa el Departament en un comunicado.

"Son puntos de conexión, lugares donde se tejen vínculos, confianza y solidaridad. Son espacios que día a día demuestran que la acción comunitaria no es una teoría: es una práctica viva, comprometida y transformadora", ha dicho.

EL CONVENIO

El convenio busca también coordinar actividades cívicas y comunitarias entre las dos administraciones, fomentar el voluntariado e impulsar proyectos conjuntos que favorezcan la cohesión social.

Permitirá, entre otras cosas, diseñar una programación conjunta de los equipamientos, para evitar duplicidades y aprovechar mejor los recursos públicos, y supondrá la difusión conjunta de actividades o la derivación de usuarios entre centros.

Para garantizar su buen funcionamiento, se creará una comisión mixta con representantes de las dos administraciones que coordinará la programación de actividades, propondrá actuaciones conjuntas y hará el seguimiento y valoración anual.

