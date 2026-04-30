Desactivada la alerta Inuncat en la Catalunya Central tras mejorar las previsiones de lluvia

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves por la mañana la alerta del plan Inuncat, activada este miércoles, en base a las últimas previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya que rebajan la intensidad de lluvias previstas para esta tarde en comarcas de la Catalunya Central.

No obstante, el plan sigue activado en prealerta porque las lluvias pueden afectar principalmente a comarcas de este punto, así como de Lleida, informa Protecció Civil en un comunicado.

En la última actualización, se ha reducido la probabilidad de superarse los 20 l/m2 en 30 minutos, especialmente en las comarcas del Berguedà y Lluçanès (Barcelona), y los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y localmente de granizo.