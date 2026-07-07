Desalojan 4 edificios del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón en un interior de manzana

Archivo - Guàrdia Urbana de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desalojado este martes por la mañana a 23 personas de 4 fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón en un interior de manzana, y por el que no se se ha producido ningún herido, explican fuentes municipales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico', efectivos de la Urbana han desalojado a los vecinos por precaución entre las 10.30 horas y las 11 de las fincas ubicadas en la plaza del Putxet, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

También se han desplazado 6 dotaciones de los Bombers de Barcelona para trabajar en la zona, donde se ha detectado un agujero de unos 8 metros de diámetro que afecta a un patio interior y un pequeño almacén.

Se han activado los equipos del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb).

Al lugar también ha acudido la teniente alcalde y concejal del distrito Maria Eugènia Gay.