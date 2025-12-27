Desaparece un windsurfista en Gavà (Barcelona) durante el temporal

El plan Inucat está en alerta - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un windsurfista ha desaparecido en Gavà (Barcelona) este sábado durante el temporal.

Lo ha declarado a los periodistas el jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, Moisès Galán, durante una comparecencia ante los medios en el Departament de Interior de la Generalitat para actualizar datos del temporal.

Un testigo ha avisado de que el windsurfista estaba en el mar y, al acudir equipos de emergencias junto a Salvamento Marítimo, han encontrado la vela y han empezado a buscar al hombre, en coordinación también con clubs náuticos.