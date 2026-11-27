Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un presunto punto de venta fraudulenta de citas previas para trámites de extranjería, que operaba desde un locutorio situado en la avenida Prat de la Riba de Lleida, en una operación que se ha saldado con dos detenidos por su presunta implicación en delitos de estafa y falsedad documental.

La investigación se desarrolló durante "los últimos meses" a raíz de varias denuncias presentadas por ciudadanos que acudían a la Comisaría Provincial de Lleida y en la que se identificó un sistema de obtención y comercialización irregular de citas para realizar trámites oficiales de extranjería, informan en un comunicado.

Según la investigación, los implicados utilizaban herramientas informáticas y patrones de acceso masivo que saturaban el sistema de cita previa y acaparaban la disponibilidad horaria y, posteriormente, ofrecían esas citas a terceros a cambio de cantidades de dinero.

Entre las prácticas investigadas figuraba la entrega de citas a nombre de otras personas o la obtención de citas a nombre de los clientes, que eran canceladas el día anterior para reasignarlas a otra persona, ocasionando un perjuicio a quienes habían pagado por el servicio.

La operación culminó con la detención del propietario del locutorio y de un trabajador, familiar del primero y, de acorde a la información de los investigadores, al día siguiente de las detenciones el establecimiento permanecía cerrado y se encontraba en situación de traspaso.