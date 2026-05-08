Descubren la implicación de unas inmunoglobulinas en el mecanismo que desencadena las alergias

Investigadores del Hospital del Mar Research Institute de un estudio sobre alergias - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona ha revelado la potencial implicación de las inmuglobulinas D (IgD), anticuerpos del sistema inmunitario, en el mecanismo que desencadena las alergias y en los procesos para generar tolerancia a los antígenos y bacterias que viven en el cuerpo.

El trabajo, publicado en la revista 'Journal of Experimental Medicine', ha destacado la importancia, hasta ahora ignorada, de este tipo de inmunoglobina dentro del sistema inmunitario y localiza tanto el punto como las células que le dan origen.

Los investigadores han podido certificar que son las células de memoria B, un tipo de linfocitos B que se generan ante una primera exposición a un patógeno con el objetivo de recordarlo, específicamente las células de memoria IgD, las que se diferencia para convertirse en células plasmáticas, que son las que producen la inmunoglobulina D.

El estudio ha determinado su ubicación en las amígdalas, unas inmoglobulinas de las que hasta el momento se había detectado su presencia en sangre, pero no se había estudiado donde se originaban.

Su función es secretar la IgD, junto a otras inmunoglobulinas, que se localizan en la mucosa nasofaríngea para reconocer antígenos comensales, alimentarios y ambientales, contribuyendo de esta manera al equilbrio, homeostasia, de la mucosa.

La investigadora Andrea Cerutti ha asegurado que esta ubicación es importante, ya que supone "el primer contacto del cuerpo con los antígenos, por vía aérea o alimentos".

TOLERANCIA

Ha destacado su importancia en el desarrollo de la tolerancia ante los antígenos ambientales, entre ellos, alérgenos, y ha apuntado que "el papel de la IgD es relevante para el desarrollo de esa tolerancia. Si falla, pueden aparecer las alergias".

La investigadora Celia Corral-Vázquez ha afirmado que los datos destacan la posibilidad de que la respuesta de la IgD "contribuya al equilibrio de la mucosa nasofaríngea, incluyendo la tolerancia a los antígenos habituales", y que si es así estrategias centradas en esta inmunoglobina pueden atenuar los problemas inflamatorios, incluida la alergia.