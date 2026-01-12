Descubren la primera evidencia genética de migración islámica en Catalunya en Galligants (Girona)

Imagen de archivo - La UAB - UAB - Archivo

GIRONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha descubierto la primera evidencia genética de la migración islámica en Catalunya en la necrópolis medieval de Galligants (Girona).

Este trabajo "pionero", realizado en colaboración con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat, aporta los primeros datos biológicos sobre la llegada de la primera ola islámica a Catalunya en el siglo VIII, informa la UCM en un comunicado este lunes.

La investigación ha revelado la diversidad biogeográfica en los individuos enterrados en la necrópolis, con orígenes que abarcan desde el mundo árabe y el norte de África hasta Europa: esta información genética también ha permitido descubrir lazos familiares entre los enterrados, "lo que sugiere que el enterramiento no fue aleatorio, sino que respondía a una lógica social o familiar".

Entre los hallazgos más destacables se encuentra el caso de un posible converso europeo al islam, lo que representa "la primera evidencia biológica de un caso de conversión en este periodo".

Destaca la presencia de un elevado número de niños enterrados, incluidos bebés de 6 semanas, y una ausencia notable de mujeres adultas, lo que ha llevado a plantear varias hipótesis: se considera posible una tasa de mortalidad superior entre hombres y niños o la existencia de una práctica cultural o religiosa que determinaba la ubicación de los enterramientos femeninos.

Esta "peculiar" distribución ha motivado a los investigadores a replantear las razones de la migración islámica hacia Catalunya, sugiriendo que no solo estuvo impulsada por motivos bélicos o de conquista, sino que también pudo haber tenido causas humanitarias, como la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Este estudio representa un "avance significativo en la arqueología y genética de la región", ya que es el primero que realiza un análisis biológico y genético sobre una comunidad islámica medieval en el norte de la Península Ibérica; y los investigadores consideran que estos resultados invitan a reconsiderar los relatos tradicionales sobre la Conquista islámica.