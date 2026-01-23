Desmantelado un taller clandestino donde operaba un armero ilegal en Puigcerdà (Girona)

GIRONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado y sancionado a un vecino de Puigcerdà (Girona) por ejercer presuntamente la actividad profesional de armero sin contar con la autorización administrativa, cuya actividad desarrollaba en un taller clandestino sin medidas de seguridad obligatorias, informa en un comunicado este viernes.

La actuación se inició el pasado 23 de diciembre, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de la denegación de una guía de circulación solicitada, que pretendía el envío de un arma larga de fuego completa, pero se denegó porque se trataba de un domicilio particular.

A raíz de esa información, se iniciaron gestiones para la identificación y localización de la persona indicada, y así determinar si pudiera estar ejerciendo la actividad de armero de manera ilegal.

En el análisis de sus perfiles de redes sociales se localizaron numerosas publicaciones con fotografías y videos de armas largas de fuego completas, mostrando su estado antes y después de trabajos de reparación, restauración y decoración, y en varios de estos contenidos se apreciaban con claridad los números de serie de las armas, por lo que no eran de su titularidad.

TALLER CLANDESTINO

Posteriormente, se localizó el taller clandestino en la localidad gerundense, y se trataba de un inmueble tipo almacén, de paredes de piedra y techo de madera, cuyo acceso era a través de una puerta metálica, situado de forma aislada fuera de la localidad.

En su interior se hallaron diversas máquinas, herramientas y mesas de trabajo compatibles con la actividad de armero, y además la nave carecía de medidas de seguridad exigibles, tanto físicas como electrónicas.

Finalmente, el individuo era conocedor de la ilegalidad de su actividad, ya que realizó una consulta a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil sobre los requisitos necesarios para ejercer como armero.