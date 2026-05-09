Desmantelan un grupo implicado en diversos tiroteos en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo vinculado a diversos incidentes con armas de fuego registrados entre los años 2024 y 2026 en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), con la detención de dos hombres.

El pasado 5 de mayo se desplegó un dispositivo con cuatro entradas y registros domiciliarios en el barrio de la Mina de Sant Adrià con el objetivo de detener a los presuntos autores de diversos episodios de violencia en la vía pública, en el contexto de un conflicto sostenido entre dos grupos criminales arraigados en la zona, informa el cuerpo en un comunicado este sábado.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de atentado contra los agentes de la autoridad, tenencia ilícita de armas, amenazas y desórdenes públicos y pasaron a disposición judicial el pasado 7 de mayo.

Además, durante los registros los agentes intervinieron tres armas de fuego, entre las cuales dos escopetas y una pistola, así como proyectiles, cartuchos de diversos calibres y armas blancas.

Las detenciones son fruto de la investigación abierta después de los hechos del pasado 3 de abril, cuando se produjeron enfrentamientos entre diversas personas con uso de armas de fuego.

Según los Mossos, esta operación ha permitido "romper la dinámica de escalada violenta" detectada en esta zona y la investigación continúa abierta sin descartar nuevas actuaciones.