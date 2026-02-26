Desvíos en 3 líneas de Rodalies por una incidencia en la estación de Arc de Triomf de Barcelona

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica de un tren en la estación de Arc de Triomf de Barcelona está obligando este jueves por la tarde a desviar los convoyes de otras líneas de Rodalies por otras estaciones, informa en un comunicado.

Concretamente, los trenes de la R4 con destino Martorell Central circulan desviados por Sant Andreu, El Clot y Passeig de Gràcia.

Por otro lado, los convoyes de la R1 y RG1 obliga con destino L'Hospitalet de Llobregat lo hacen por Passeig de Gràcia.