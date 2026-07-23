Detectado en L'Estartit (Girona) el primer nido de tortuga boba de la temporada en Catalunya

Imagen del nido - TERRITORI

GIRONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo con personal de la brigada del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha localizado la playa de L'Estartit (Girona) el primer nido de tortuga boba (Caretta caretta) de esta temporada en la costa catalana, con 71 huevos.

Se han activado los protocolos de protección, coordinados por la Generalitat, el centro BETA de la UVic-UCC y la Fundació CRAM, para "garantizar la seguridad de los huevos hasta su eclosión", informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este jueves.

El nido se ha localizado este mismo jueves por la mañana "a escasos 10 metros del agua" y el equipo ha determinado trasladar el nido hacia una zona más protegida, cerca del lugar de la puesta de los huevos.

Efectivos de Agents Rurals han estado presentes todo el día haciendo trabajos de custodia y vigilancia del nido, señalización de las zonas a proteger, previniendo la entrada de personas y depredadores y participando en el operativo de traslocación de los huevos para "garantizar su conservación y viabilidad".

La aparición de este primer nido en L'Estartit llega después de un año "de récord" en 2025, cuando se llegaron a localizar 11 nidos en la costa catalana, con más de 1.000 huevos, de los que nacieron 557 tortugas.