Detectan 2 casos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Cerdanyola (Barcelona)

Detectados dos casos positivos de peste porcina africana en Cerdanyola (Barcelona) - GENERALITAT

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha confirmado dos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados sin vida los días 25 y 26 de noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), por lo que ha activado el Plan de contingencia ante esta enfermedad, informa en un comunicado este viernes.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se trata de una enfermedad que no se había detectado en España desde noviembre de 1994, altamente contagiosa, con niveles de mortalidad y morbilidad próximos al 100% y que origina lesiones hemorrágicas en la piel y órganos internos.

Esta mañana, en la zona de los positivos, técnicos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Cos d'Agents Rurals han puesto en marcha las actuaciones previstas en el protocolo: la búsqueda de animales muertos y la recogida de trampas de captura y material de desinfección para llevarlos al centro logístico establecido en Torreferrussa.

El Servei de Sanitat Animal ha determinado la zona de vigilancia, que corresponde a un radio de 20 kilómetros a partir del lugar donde se han encontrado los jabalíes positivos, ha listado las explotaciones y ha restringido los movimientos por vida y/o matadero de las explotaciones dentro de este radio.

Se incluyen otras poblaciones como Mollet, Santa Coloma de Gramanet, Montcada, La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Terrassa, parte de los barrios de Barcelona, Sabadell y el Parc Natural de Collserola.

Las exportaciones de carne de porcino representan el 19,3% del total exportado de alimentos y bebidas por Catalunya (año 2024).

NO AFECTA A HUMANOS

La Peste Porcina Africana, que no afecta a los humanos, es altamente contagiosa y afecta al cerdo doméstico, jabalí europeo y facóquero africano.

Algunas formas del virus de la PPA presentan una elevada virulencia que se caracteriza por fiebre elevada, anorexia y hemorragias en la piel y los órganos internos, hasta el punto de que puede llegar a producir la muerte entre los 2 y 10 días, con una mortalidad de la enfermedad puede llegar a ser del 100%.