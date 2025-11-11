Detenida una mujer en Girona por robar joyas valoradas en 800 euros en dos tiendas de Girona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 7 de noviembre a una mujer de 23 años y denunciaron penalmente a su madre de 57 años por presuntamente robar joyas de dos tiendas del Barri Vell de Girona valoradas en unos 800 euros, informan en un comunicado este martes.

Los hechos sucedieron el 2 de noviembre cuando ambas entraron en una joyería, se interesaron por unos anillos y se fueron, y la dependienta se dio cuenta de que faltaban diversas piezas, y tras revisar las cámaras, observó cómo se las habían llevado.

Los mismos hechos sucedieron esa misma tarde en otra joyería, por lo que los mossos iniciaron una investigación para identificar a las autoras, que pasarán a disposición judicial cuando sean requeridas.