Detenido en el Baix Empordà (Girona) por sustraer un turismo, cambiar las placas y hurtar objetos

Objetos sustraidos - MOSSOS

GIRONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el 10 y 11 de agosto en Palamós y la Bisbal d'Empordà, en la comarca del Baix Empordà (Girona), a un hombre de 35 años por sustraer un turismo, cambiarle las placas por unas robadas y hurtar objetos, informan en un comunicado este sábado.

El arrestado, al que se le considera presunto autor de 4 delitos de robo con fuerza interior de vehículo y un delito de hurto interior de vehículo, se le imputa también el robo de un turismo, el hurto de las matrículas de un coche y un delito de falsificación de documento público.

La mañana del 10 de agosto agentes de la comisaría de la Bisbal recibieron el aviso de una empresa de vehículos de alquiler alertándoles de que les habían sustraído un turismo de su flota en Barcelona y que en aquel momento mostraba su posición en Palamós.

Agentes de paisano se dirigieron hasta el aparcamiento público de la calle Balmes y localizaron un turismo del mismo modelo y color pero que no le correspondían las placas de su matriculación; pasadas una horas, interceptaron e identificaron a un hombre que se dirigía al coche y en el registro del vehículo localizaron "una gran cantidad de objetos y documentación a nombre de terceras personas".

El día de después de la detención, los Mossos resolvieron la autoría de más delitos, tres de ellos cometidos en Platja d'Aro --donde sustrajo los objetos localizados en el coche y la llave de un turismo--; además, se pudo saber que el hombre había hurtado dos placas de matrícula de un turismo en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y se las había cambiado al vehículo localizado por los agentes.

El arrestado, con antecedentes, pasó a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de la Bisbal d'Empordà el 12 de agosto.