Detenido en Barcelona un fugitivo buscado en Francia condenado a cadena perpetua por homicidio

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Móvil de Barcelona de la Policía Nacional han detenido a un "peligroso delincuente" a quien le constaba una vigente Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades judiciales francesas por un delito de homicidio, y al que se le impuso una condena de cadena perpetua por estos hechos.

Los hechos por los que el fugado contaba con una reclamación ocurrieron en Francia, concretamente en París, cuando el detenido, según investigaciones policiales, apuñaló violentamente hasta la muerte a un ciudadano francés con el que compartía domicilio, huyendo posteriormente hacia España, informa en un comunicado la Policía Nacional este jueves.

Además, era considerado por las autoridades francesas como "muy peligroso" y contaba con antecedentes penales por delitos contra las personas y delitos contra el orden público.

Tras su huída a España, fue identificado por la Policía Nacional en la estación de autobuses de Estació del Nord y tras ser interpelado por los agentes debido a su actitud esquiva, averiguaron que le constaba la OEDE en Francia por homicidio.

A pesar de realizar varios intentos de fuga en el momento de su identificación, fue detenido, y dada la gravedad de los hechos y la peligrosidad de este, pasó inmediatamente a disposición judicial a la espera de ser extraditado a Francia.