Un detenido por conducir ebrio y contradirección en la A-2 cerca de Alcarràs (Lleida) el sábado

LLEIDA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el sábado a un conductor de 22 años ebrio y circulando contradirección en la A-2 cerca de Alcarràs (Lleida), informan este domingo en un comunicado.

Poco antes de las 9, varios conductores alertaron al 112 sobre el vehículo, que los Mossos localizaron e interceptaron poco después y vieron que los tres hombres ocupantes tenían "síntomas evidentes" de ebriedad.

El conductor fue detenido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia, por los presuntos delitos de conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol en el vehículo, que circulaba con una ITV desfavorable desde 2022 y sin seguro en vigor.