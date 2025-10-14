Detenido por estafar 11.000 euros simulando ser un empleado de un banco en Martorell (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 21 años por presuntamente estafar más de 11.000 euros a seis víctimas en Martorell (Barcelona), a quienes llamaba haciéndose pasar por trabajador de una entidad bancaria y mentía alertando de movimientos fraudulentos en su cuenta, informan en un comunicado este martes.

Este método de estafa --llamado 'voice phishing'-- se basa en un contacto inicial con la víctima, a la que se le dice que transfiera de forma urgente su dinero a otras cuentas, que normalmente estaban a nombre de diversos testaferros.

El presunto autor también usaba a otras personas que se daban de alta en líneas telefónicas desde las que llamaba a las víctimas y, de este modo, no aparecía como titular, por lo que acabó arrestado en Reus (Tarragona) tras materializar las estafas desde Martorell.