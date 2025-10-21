Detenido en Girona por tocamientos a mujeres dentro de un bus urbano

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Girona a un hombre de 64 años como presunto autor de tres agresiones sexuales, después de que dos mujeres jóvenes denunciaran tocamientos en las partes íntimas de las víctimas dentro de un autobús urbano de la ciudad, informan en un comunicado este martes.

La primera agresión se produjo a las 08.00 horas del 6 de octubre y la segunda al día siguiente durante la misma franja horaria, por lo que los mossos desplegaron un dispositivo este lunes en la parada de bus de la calle Migdia, donde agentes dee paisano observaron a un hombre que coincidía plenamente con las descripciones de las víctimas.

Este se subía al autobús durante esta hora porque estaba lleno principalmente de estudiantes y los agentes vieron cómo se acercaba a una mujer, les refregaba sus partes íntimas y les tocaba los pechos con el codo, por lo que fue arrestado 'in fraganti'.

Por estos hechos, los mossos le atribuyen tres delitos de agresión sexual.

Finalmente, el detenido --sin antecedentes policiales-- ha pasado a disposición judicial este martes.