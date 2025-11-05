Detenido en Mollerussa (Lleida) por amenazar al conductor de un autocar e intentar agredirlo

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes en Mollerussa (Lleida) a un hombre de 37 años por presuntamente amenazar al conductor de un autocar, que le hizo bajar por no pagar el billete, e intentar agredirlo, así como por provocar daños en el vehículo valorados en 1.500 euros, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron cerca de las 15.40 horas del 30 de septiembre en la estación de Mollerussa cuando el conductor le hizo bajar, el pasajero se negó y reaccionó de forma violenta, por lo que empezó a dar patadas a la puerta del autocar hasta que la dejó rota e inutilizada.

Tras la denuncia, una patrulla de mossos reconoció al sospechoso que viajaba en tren hasta Lleida, y al llegar a la estación de Mollerussa lo identificaron y arrestaron, y quedó en libertad tras declarar en comisaría con obligación de presentarse ante el juez cuando sea requerido.

DETENIDO POR HURTO EN LLEIDA

Por otro lado, la policía catalana también detuvo el pasado lunes a un joven de 24 años en Lleida por presuntamente robar un patinete eléctrico a una mujer que se lo iba a vender, pues huyó a bordo de este tras pedir probarlo antes de comprarlo.

Tras estos hechos, los mossos detectaron a un individuo que coincidía con las características del hurto y, tras comprobar el número de serie del patinete, le detuvieron.

Finalmente, quedó en libertad tras declarar en comisaría con obligación de presentarse ante el juez cuando sea requerido.