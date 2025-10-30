Detenido un multirreincidente en Barcelona por comprar con billetes falsos productos de segunda mano

Archivo - Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un hombre acusado de estafa y falsificación de moneda por comprar con billetes falsos de 50 euros productos de segunda mano de una plataforma digital, acumulando más de 400 denuncias y 68 detenciones por estafas digitales.

El cuerpo inició a mediados de este octubre la investigación al detectar varias compras realizadas con billetes falsos de 50 euros que presentaban elementos comunes de falsificación y que se realizaban a través de una plataforma digital de compraventa de productos, informan en un comunicado este jueves.

El detenido se daba de alta en la plataforma y se creaba una cuenta falsa, en la que facilitaba números de teléfono adquiridos con falsas identidades y, tras concertar una cita con los vendedores --en paradas de Metro de Sant Adrià de Besòs o Barcelona--, el hombre pagaba con los billetes falsos a cambio del producto y se marchaba del lugar con el metro.

El investigado vendía de inmediato a terceras personas el producto adquirido con los billetes falsos obteniendo un beneficio neto y las víctimas a las que había pagado con los billetes falsificados cuando los ingresaban en el banco se daban cuenta de que habían sido engañadas --los billetes utilizados eran "de alta calidad"--.

Tras identificar al presunto autor, detectaron que este tenía más de 60 antecedentes policiales --la mayoría por estafas-- y establecieron un dispositivo policial para localizarlo y detenerlo.

400 ESTAFAS

En la entrada al domicilio del detenido se localizaron objetos adquiridos con los billetes falsos que ya han sido devueltos a las víctimas, así como dinero de curso legal y no legal, y se investiga al detenido por 6 delitos de estafa y falsificación de moneda.

El acusado, que ya fue investigado, detenido e ingresó en prisión por realizar un total de 400 estafas, pasó a disposición judicial este miércoles.