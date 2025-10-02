Detenido por presunta relación con la muerte violenta de una mujer en Sant Joan Despí (Barcelona)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo que llega a los 620 agentes desde hoy hasta el - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer en un domicilio de Sant Joan Despí (Barcelona) este jueves por la mañana, informan en un comunicado.

El aviso se ha producido cerca de las 10 horas por un incidente en el domicilio, y diversas dotaciones policiales --así como el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)-- se han dirigido al lugar de los hechos, donde han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de violencia.

La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud está investigando el caso, que está bajo secreto de las actuaciones.