Detenido por presuntamente matar a su pareja en Riudecanyes (Tarragona) en septiembre

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Reus a un hombre de 49 años como el presunto autor de la muerte violenta de su pareja en Riudecanyes (Tarragona), después de que el cuerpo de esta fuera hallado en el barranco del Gendre, han informado este viernes en un comunicado.

El cadáver de la mujer, de 36 años, fue hallado sobre las 10.30 horas del lunes 8 de septiembre cerca de la carretera T-313.

Fue entonces cuando la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del Camp de Tarragona asumió el caso para investigarlo, manteniéndolo bajo el secreto de las actuaciones.

La hipótesis inicial apuntaba a un posible suicidio, pero el informe forense descartó esa posibilidad y se confirmó que se trataba de una muerte criminal.

El detenido ha pasado a disposición judicial la mañana de este viernes.