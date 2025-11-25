Detenido por robar a 3 mujeres mayores, a quienes asaltaba por la espalda en Vilafranca (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 11 de noviembre a un hombre de 41 años por presuntamente robar a tres mujeres de avanzada edad, a quienes asaltaba por la espalda, lanzaba al suelo y les arrancaba la cadena de oro del cuello en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

El ladrón seguía siempre el mismo patrón de actuación y, a causa de la violencia ejercida, las mujeres sufrían lesiones de diversa consideración, informan los mossos en un comunicado este martes.

Por ello, y con las imágenes de las cámaras de videovigilancia, los investigadores pudieron conocer su identidad, un hombre con diversos antecedentes policiales, por lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.