Detenido en Salou (Tarragona) un fugitivo buscado en Colombia por presunto homicidio y narcotráfico

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salou (Tarragona) a uno de los principales integrantes de la organización criminal colombiana 'El Mesa', y antiguo integrante del Bloque Centauros de las AUC, alias 'Pirry', uno de los fugitivos más buscados reclamado internacionalmente por las autoridades de Colombia por su presunta participación en delitos de sicariato, homicidios, organización criminal y tráfico de armas.

Según informa el cuerpo en un comunicado, también puede estar relacionado con el tráfico internacional de drogas con destino a Francia, Italia y España y sobre él pesaba una recompensa de 250.000.000 de pesos colombianos y para dificultar su localización utilizaba presuntamente una identidad venezolana falsa.

El fugitivo estaba presuntamente relacionado con actividades de tráfico de drogas vinculadas al control territorial y a los enfrentamientos con otras organizaciones criminales y las autoridades colombianas le atribuyen la coordinación del tráfico internacional de drogas hacia Europa, con especial incidencia en Francia, Italia y España, en operaciones presuntamente relacionadas con organizaciones criminales de origen albanés y la 'Ndrangheta'.

'Pirry', en su condición de uno de los cabecillas de la organización, ordenó un atentado contra integrantes de bandas rivales y como consecuencia del ataque fallecieron siete personas y otra resutó gravemente herida.

INTERCAMBIO PERMANENTE DE INFORMACIÓN

Una vez confirmada la vigencia de la reclamación internacional, los investigadores españoles establecieron un intercambio permanente de información con las autoridades colombianas.

Las pesquisas permitieron determinar que personas relacionadas con el fugitivo se encontraban en España y que habían realizado desplazamientos por diferentes puntos del territorio nacional.

Durante las investigaciones se identificó a un varón que presentaba características compatibles con las del reclamado, aunque utilizaba una identidad diferente, correspondiente presuntamente a un ciudadano de origen venezolano.

Las gestiones realizadas posteriormente, en coordinación con las autoridades colombianas, permitieron confirmar que la persona investigada era realmente el fugitivo.

INTENTÓ HUIR

Durante el dispositivo establecido en la localidad tarraconense, los agentes observaron la salida de una persona cuyas características físicas coincidían con las del reclamado.

Tras realizar las comprobaciones necesarias para confirmar su identidad, los funcionarios procedieron a darle el alto y en ese momento, el reclamado intentó huir utilizando un vehículo, siendo finalmente interceptado y reducido por los agentes tras oponer resistencia a su detención.

Después de ser trasladado a dependencias policiales para realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó plenamente su identidad, pese a que el detenido continuó manifestando que se trataba de otra persona de nacionalidad venezolana.

Finalmente, los agentes procedieron a su detención en virtud de la reclamación internacional existente, quedando a disposición de la autoridad judicial competente para iniciar los trámites correspondientes a su entrega a las autoridades colombianas.