Detenido en Santa Coloma de Farners (Girona) por presunto maltrato animal y la muerte de una perra

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Equadra detuvieron el pasado viernes en Santa Coloma de Farners (Girona) a un hombre de 36 años, con antecedentes, como presunto autor de un delito de maltrato animal que causó la muerte de una perra, informan este lunes en un comunicado.

Se encontró a la perra la tarde del 28 de septiembre en el interior de un transportín, cerrada con una cinta de presión para evitar que pudiera salir y hundida dentro de una riera de Sils, cuando la la Policía Local de Maçanet de la Selva recibió el aviso de una ciudadana que avistó la jaula.

Con los datos del chip, pudieron localizar al propietario de la perra, que era una American Bully y constaba registrada a nombre de un hombre que declaró que le había cedido de forma temporal a un conocido de Maçanet de la Selva, desde el 19 de junio de este año.

Durante la investigación se hizo la necropsia al animal, y en el informe del veterinario se descartaba que la muerte hubiera sido por causas naturales, ya que presentaba traumatismos importantes compatibles con un maltrato violento.

Los Mossos pudieron identificar al hombre que se había hecho cargo de la perra como presunto responsable de un maltrato animal grave y por la muerte de la perra.

También quedó denunciado por no disponer de licencia por tenencia municipal de perros potencialmente peligrosos, por falta de censo municipal, por falta de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y por no tener señalizado el recinto con los dos perros que actualmente tiene.