Detenido en Tarragona un acosador de mujeres que se creó 94 perfiles falsos e hizo 1.376 llamadas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 23 de marzo a un hombre de 23 años en Tortosa (Tarragona) como presuntamente acosar a mujeres de forma continuada durante más de un año, durante el que realizó 1.376 llamadas con número oculto, envió imágenes sexuales y se creó 94 perfiles falsos en redes sociales.

La investigación se inició en febrero de 2025 cuando una persona denunció que sufría un acoso continuado por un desconocido, que le enviaba imágenes de carácter sexual y le llamaba en oculto; posteriormente también localizaron una segunda víctima con la misma tipología, informa la policía catalana en un comunicado este lunes.

Entre las dos acumulaban 566 llamadas del mismo autor, y los mossos pudieron geolocalizar la cuenta de un perfil de redes sociales del que se enviaban las imágenes sexuales, vinculado al domicilio del presunto autor.

Por ello, fue detenido el 12 de noviembre de 2025 y la policía le intervino el móvil, que posteriormente fue analizado para comprobar posibles pruebas digitales vinculadas a los hechos.

NUEVAS VÍCTIMAS, UNA DE ELLAS MENOR

En el dispositivo localizaron imágenes de carácter sexual y también identificaron a nuevas víctimas, también con un volumen elevado de llamadas a sus móviles, por lo que los agentes contactaron con ellas, que confirmaron los hechos.

Entre ellas, al menos una era menor, y declararon que llegaron a bloquear decenas de perfiles, si bien el autor seguía el mismo patrón: misma imagen, seguimiento de las mismas víctimas y uso reiterado de cuentas.

El acoso se detuvo cuando los mossos le detuvieron y le decomisaron el teléfono, un hecho que refuerza su vinculación con los hechos.

No obstante, una de las víctimas denunció que volvió a sufrir acoso este mes de marzo, por lo que los agentes decidieron volver a detenerlo, y pasó a disposición judicial al día siguiente.