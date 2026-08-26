Detenido en Tarragona el 'Maestro de las Fugas', que escapó 4 veces de varias cárceles europeas

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

TARRAGONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Tarragona al conocido como el 'Maestro de las Fugas', un "peligroso delincuente" sobre el que constaba una orden europea de detención y entrega dictada en Italia y que había escapado hasta en cuatro ocasiones de varias cárceles de Italia y Bélgica.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado este miércoles, la Brigada de Polícía Judicial del Tarragona tuvo conocimiento de que este fugitivo "muy peligroso" podría vivir en un barrio de la ciudad, y tras comprobar que sobre él constaba esta orden europea de detención dictada por Italia por un delito contra el orden y la seguridad pública, organizaron un operativo para localizarle y detenerle.

La propia policía asegura que la detención fue "de cine", y relatan que en el momento de la detención ofreció una fuerte resistencia para evitar su arresto, que iba acompañado de varios compatriotas que intentaron impedir su detención, y uno de ellos llegó a agredir y lesionar a uno de los agentes (se le ha identificado, pero no se le ha detenido todavía).

Otro de los acompañantes huyó del lugar de la detención y en su huída arrojó entre unos matorrales una pistola Sig Sauer que fue intervenida por los Mossos.

El fugitivo detenido, ya en dependencias policiales, se identificó con una documentación falsa, con cuya falsa identidad tenía un antecedente policial en Girona por tenencia de armas y explosivos, por lo que se le retiró y se le informó de que podía incurrir en un presunto delito de falsedad documental, y también se le intervinieron dos billetes de 500 euros falsificados.

Tras ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional incomunicada y sin fianza en el centro penitenciario de Mas d'Enric (Tarragona), y se está pendiente del resultado de su extradición a Italia.

CUATRO FUGAS

El detenido era conocido como el 'Maestro de las Fugas' porque había conseguido escapar hasta en cuatro ocasiones de varias cárceles, la primera vez en 2009, en una cárcel de la ciudad de Terni, en el centro de Italia.

En 2013 escapó de una cárcel de Parma (Italia), y también ese mismo año de una cárcel de Bélgica, utilizando para ello una "pirámide humana para escalar muros".

En esta ocasión, se encontraba fugado desde diciembre de 2025 tras escapar de una cárcel de máxima seguridad en Italia después de serrar los barrotes de las ventanas y descolgarse usando sábanas anudadas.