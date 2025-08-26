Un detenido en Tarragona como presunto autor de 2 robos con violencia a mujeres de edad avanzada

El joven de 19 años detenido en Tarragona como presunto autor de dos robos con violencia a mujeres de edad avanzada - MOSSOS

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a un hombre de 19 años como presunto autor de dos robos con violencia a mujeres de edad avanzada, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

El 5 de agosto el ahora detenido aprovechó el momento en el que una mujer accedía a su casa para seguirla hasta el ascensor y arrancarle una cadena de oro y, pocos días después, el 13 de agosto, le arrebató una cadena de oro a otra anciana tras forcejear con ella.

Los agentes de la Unidad de Investigación lo identificaron como el mismo joven que en julio ya había sido detenido por otro robo violento, después de que un mosso fuera de servicio lo interceptara.

Los mossos establecieron un dispositivo de búsqueda y detención mediante patrullas de seguridad ciudadana y finalmente lo detuvieron el pasado viernes en el paseo de Sant Antoni con la misma ropa que llevaba durante el robo del 5 de agosto.

El cuerpo policial ha puesto en marcha un dispositivo específico de prevención de robos con violencia e intimidación en Tarragona que incluye patrullajes preventivos y vigilancias con agentes de paisano para localizar y detener a personas con requerimientos pendientes por este tipo de delitos.