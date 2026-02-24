5 detenidos en Alella (Barcelona) por cultivar marihuana en un búnker en el jardín de su casa

Plantación de marihuana escondida en un búnker construido en un jardín - MOSSOS

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con Policía Local de Alella (Barcelona), detuvieron el pasado 19 de febrero a cuatro hombres y una mujer que presuntamente cultivo de 1.080 plantas de marihuana que escondían en un búnker construido en el jardín de su domicilio, informan en un comunicado este martes.

Los agentes iniciaron la investigación tras detectar a los cinco sospechosos que entraban y salían de la vivienda, dos de ellos inquilinos que pidieron un permiso de obra para construir un garaje de 50 m2 en el jardín de la finca.

Esta construcción, con aislamiento térmico y acústico, no tenía ninguna puerta de entrada para los vehículos, lo que hizo sospechar a la policía.

Finalmente, se practicó una entrada y registro el pasado 19 de febrero en la que se intervinieron las plantas, así como unas 40 lámparas, 21 ventiladores y 4 aparatos de aire acondicionado.

Uno de los detenidos pasó a disposición judicial el sábado, y el resto (de entre 41 y 71 años) quedaron en libertad a la espera de ser citados en sede judicial.