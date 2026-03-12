4 Detenidos Tras Desmantelarse Más De 1.000 Plantas De Marihuana En Sant Pere Pescador (Girona) - GUARDIA CIVIL

GIRONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado 4 de marzo a 4 personas tras desmantelarse una plantación en el interior de un inmueble con 1.017 plantas de marihuana y 66 kilogramos de cogollos preparados para su distribución en un domicilio de Sant Pere Pescador (Girona).

Tras realizar la entrada en la casa, los agentes comprobaron que la instalación eléctrica del inmueble se encontraba conectada de forma fraudulenta a la red de suministro eléctrico para abastecer los sistemas de iluminación, ventilación y climatización necesarios para el cultivo intensivo de la plantación, informan en un comunicado.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Figueres (Girona), cuyo titular decretó el ingreso en prisión provisional de todos ellos acusados de delitos de tráfico de drogas, elaboración y cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico.