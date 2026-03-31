4 detenidos por dirigir dos puntos de venta de drogas en un edificio de Sant Feliu (Girona)

Todos los elementos intervenidos de los dos pisos
Todos los elementos intervenidos de los dos pisos - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 31 marzo 2026 14:48
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GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a cuatro personas en Sant Feliu de Guíxols (Girona) por dirigir dos puntos de venta de drogas en un bloque de pisos, según han informado este martes a través de un comunicado.

Durante la investigación, que empezó en febrero, los agentes detectaron entradas y salidas constantes e ininterrumpidas del bloque en cuestión; por eso tomaron la decisión de entrar en los dos pisos el pasado viernes.

En la intervención, detuvieron a los dos hombres, que tienen antecedentes, y a las dos mujeres que dirigían estos dos puntos de venta conectados entre sí, ya que, según el comunicado, se enviaban a los consumidores habituales de un piso a otro.

Relacionado con la droga, intervinieron una bolsa de cogollos triturados de marihuana, bolsas con cocaína, piezas de hachís y una báscula de precisión, además de otros objetos como un taladro, una sierra, varios teléfonos móviles, un ordenador, una videocámara, relojes, joyas, 240 euros en efectivo o un subfusil de aire comprimido.

A tres de los detenidos, de 41, 46 y 44 años, se les acusa de un presunto delito contra la salud pública y al cuarto, de 49 años, de un delito contra la salud pública y un delito de receptación, pasando a disposición judicial el pasado sábado.

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