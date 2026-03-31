4 detenidos por dirigir dos puntos de venta de drogas en un edificio de Sant Feliu (Girona)

Todos los elementos intervenidos de los dos pisos - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a cuatro personas en Sant Feliu de Guíxols (Girona) por dirigir dos puntos de venta de drogas en un bloque de pisos, según han informado este martes a través de un comunicado.

Durante la investigación, que empezó en febrero, los agentes detectaron entradas y salidas constantes e ininterrumpidas del bloque en cuestión; por eso tomaron la decisión de entrar en los dos pisos el pasado viernes.

En la intervención, detuvieron a los dos hombres, que tienen antecedentes, y a las dos mujeres que dirigían estos dos puntos de venta conectados entre sí, ya que, según el comunicado, se enviaban a los consumidores habituales de un piso a otro.

Relacionado con la droga, intervinieron una bolsa de cogollos triturados de marihuana, bolsas con cocaína, piezas de hachís y una báscula de precisión, además de otros objetos como un taladro, una sierra, varios teléfonos móviles, un ordenador, una videocámara, relojes, joyas, 240 euros en efectivo o un subfusil de aire comprimido.

A tres de los detenidos, de 41, 46 y 44 años, se les acusa de un presunto delito contra la salud pública y al cuarto, de 49 años, de un delito contra la salud pública y un delito de receptación, pasando a disposición judicial el pasado sábado.