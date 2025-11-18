Detenidos dos ladrones en Tarragona con material de moto robado valorado en 1.000 euros

Material de moto que los dos detenidos robaron de un establecimiento
Material de moto que los dos detenidos robaron de un establecimiento - MOSSOS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 18 noviembre 2025 14:24

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Tarragona a un hombre y una mujer que iban en moto y presuntamente desobedecieron las órdenes policiales en un control policial, fueron interceptados en un párking y volvieron a huir, pero finalmente fueron detenidos con diversos objetos relacionados con motocicletas, valorados en más de 1.000 euros, así como herramientas y material para cometer robos.

Después de escapar de un control en la N-340 de forma temeraria, una patrulla de paisano vio cómo intentaban aparcar en el párking de un centro comercial, pero al ver las señales luminosas huyeron, embistieron al vehículo policial y cayeron al suelo, informa la policía catalana en un comunicado.

En la detención la mujer agredió a los agentes mientras ambos gritaban y oponían resistencia, y tras ser identificados, los mossos comprobaron que el conductor tenía 15 antecedentes policiales y el permiso suspendido por resoluciones judiciales, por lo que fueron arrestados y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.

