Detenidos dos ladrones en Tarragona con material de moto robado valorado en 1.000 euros

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Tarragona a un hombre y una mujer que iban en moto y presuntamente desobedecieron las órdenes policiales en un control policial, fueron interceptados en un párking y volvieron a huir, pero finalmente fueron detenidos con diversos objetos relacionados con motocicletas, valorados en más de 1.000 euros, así como herramientas y material para cometer robos.

Después de escapar de un control en la N-340 de forma temeraria, una patrulla de paisano vio cómo intentaban aparcar en el párking de un centro comercial, pero al ver las señales luminosas huyeron, embistieron al vehículo policial y cayeron al suelo, informa la policía catalana en un comunicado.

En la detención la mujer agredió a los agentes mientras ambos gritaban y oponían resistencia, y tras ser identificados, los mossos comprobaron que el conductor tenía 15 antecedentes policiales y el permiso suspendido por resoluciones judiciales, por lo que fueron arrestados y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.