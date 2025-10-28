3 detenidos, 2 de ellos menores, por 3 robos violentos en una misma tarde en Lleida

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el viernes pasado a 3 jóvenes, 2 de ellos menores, por su presunta relación con 3 robos con violencia e intimidación en la tarde del día de dichas detenciones en Lleida, informan este martes en un comunicado.

El viernes por la tarde se produjo un robo violento en el barrio ilerdense de Pardinyes, en el que 3 jóvenes asaltaron a un menor de edad y, amenazándole con una navaja, le sustrajeron un teléfono de alta gama y la chaqueta que llevaba puesta y, tras darse la alerta, los mossos los localizaron y estos huyeron, aunque se detuvo a uno de ellos.

Los agentes recuperaron una navaja que había arrojado al suelo y, al registrarle, le localizaron un teléfono móvil, un DNI y tarjetas de transporte a nombre de otras personas; poco después, agentes del cuerpo localizaron a los dos huidos con un cuchillo, una funda de teléfono que resultó del móvil sustraído, 55 euros y una tarjeta de transporte de otra persona.

Una vez detenidos los agentes pudieron relacionarlos con otros dos robos violentos ocurridos esa misma tarde en el barrio de Cappont, uno a otro menor y otro a una señora a quien tiraron al suelo y le sustrajeron la mochila donde llevaba, entre otros objetos, un teléfono móvil que se halló encima del primer detenido.

Los menores de edad, una vez comunicada su detención a Fiscalía de Menores, fueron entregados a sus padres y el detenido mayor de edad pasó a disposición judicial este lunes ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.