2 detenidos por presuntamente robar en el interior de un vehículo en Gualta (Girona)

GIRONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo a 2 hombres de 42 y 22 años por presuntamente robar en el interior de un vehículo en Gualta (Girona), informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos ocurrieron el mismo día de la detención cuando una patrulla de los mossos de paisano realizaba un control de prevención de robos en interior de vehículo y, tras ver a ambos detenidos junto a un vehículo y arrancar este, les interceptaron, les identificaron y comprobaron que cerca de lugar donde estaba el coche había un turismo con el cristal trasero roto.

Tras registrar el coche, encontraron equipaje que habían sustraído y el cuerpo apunta que a ambos arrestados --que pasaron a disposición del juzgado en funciones guardia de La Bisbal d'Empordà (Girona) este lunes-- se les relaciona con otros robos en interior de vehículo en municipios cercanos.